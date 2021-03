Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blutprobe nach positivem Vortest

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.3.2021 ließen Polizisten einem Everswinkler eine Blutprobe entnehmen, nachdem sie ihn gegen 16.30 Uhr an der K 3 in Warendorf anhielten. Der 26-Jährige wies bei der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten auf, so dass ihn die Beamten einen Dorgenvortest durchführen ließen. Das Ergebnis war positiv, so dass die Blutprobe folgte.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell