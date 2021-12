Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schulgebäude - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.12.2021:

Homberg

Einbruch in Schulgebäude

Tatzeit: Dienstag, 21.12.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 22.12.2021, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.12.2021) brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Ziegenhainer Straße in Homberg ein. Hierbei wurden durch die unbekannten Täter mehrere Türen aufgehebelt und anschließend die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Auch ein Tresor wurden durch die unbekannten Täter mit Gewalt geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell