Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Unbekannter Täter stiehlt Bargeld aus Kasse

Homberg (ots)

Edermünde-Besse

Einbruch in Selbstbedienungsladen Tatzeit: 02.01.2022, 02:29 Uhr Aus einem 24-Stunden-Selbstbedienungsladen in der Klappgasse stahl ein unbekannter Täter Bargeld aus einer Kasse. Der Täter betrat das unverschlossene Geschäft und brach dort eine Kasse auf. Aus der Kasse entnahm er das enthaltene Bargeld und flüchtete damit aus dem Geschäft. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist von kräftiger Statur und trug zur Tatzeit eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine olivfarbene Daunenjacke, schwarze Handschuhe und über dem Kopf eine schwarze Skimaske. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

