POL-EL: Quendorf - Zeugen gesucht

Quendorf (ots)

Am Montagmorgen war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Sprinter gegen 6.45 Uhr auf der A30 in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Ortschaft Quendorf verlor das Fahrzeug Öl, sodass die Fahrbahn durch eine etwa 550 Meter lange Ölspur verunreinigt wurde. Nachdem der Fahrer seinen Sprinter repariert hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne um den entstandenen Schaden durch die Ölspur zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87715 in Verbindung zu setzen.

