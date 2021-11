Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es an der Guthofstraße/Ecke Rheiderlandstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 8.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi auf den VW Caddy einer 28-Jährigen auf, die vor einer Ampel hielt. Nach einem kurzen Gespräch einigten sich die Beteiligten darauf, an der nächsten Haltemöglichkeit die Personalien auszutauschen. Der Audi-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

