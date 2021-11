Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autofahrer schwer verletzt

Haselünne (ots)

Am Sonntag kam es auf der Lingener Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 22-Jähriger war gegen 19.30 Uhr in seinem BMW in Richtung Bawinkel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Die Bundesstraße war für die Zeit der Aufräum- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell