Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Brand im Motorraum

Walchum (ots)

Am Freitag kam es gegen 11.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Motorraum eines Mercedes. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Markt in Walchum abgestellt. Der Eigentümer konnte das Feuer eigenständig löschen. Die Feuerwehr aus Dersum führte die Restlöscharbeiten durch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

