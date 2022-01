Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Ford Mondeo aus Garage gestohlen

Homberg (ots)

Felsberg

Diebstahl eines Pkws Tatzeit: 08.01.2022, 15:00 Uhr bis 09.01.2022, 08:15 Uhr Aus einer unverschlossenen Garage im "Obertor" stahlen unbekannte Täter einen abgestellten Pkw Ford Mondeo. Die Täter begaben sich in die unverschlossene Garage und stahlen dort den blauen Ford Mondeo Kombi. Das Fahrzeug wurde vermutlich mit dem passenden Schlüssel gestohlen. Der Ford hat das amtlich Kennzeichen KS-CA 721, er hat einen Zeitwert von 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell