POL-WOB: Telefonbetrüger an cleverer Seniorin gescheitert

Lehre

04.01.2022, 20.43 Uhr

Goldrichtig verhielt sich eine 81 Jahre alte Seniorin aus dem Bereich Lehre, als sie am Dienstagabend über einen Messangerdienst angeschrieben wurde. Der Unbekannte gab sich als ihr Sohn aus und bat die Seniorin, eine Geldzahlung für ihn zu begleichen. Die ältere Dame fiel nicht auf denTrick herein, sondern rief kurzerhand ihren richtigen Sohn an und hinterfragte die Kontaktaufnahme. Der Schwindel flog auf und die 81-Jährige teilte sich der Polizei mit.

Diese lobt das Verhalten der Rentnerin: "Sie halt goldrichtig gehandelt, indem sie ihren Sohn angerufen und dessen angebliche Bitten überprüft hat. Somit hat sie sich vor unnötigem Schaden bewahrt."

