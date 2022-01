Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin fährt Rollstuhlfahrer an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße

04.01.2022, 13.10 Uhr

Am Dienstagmittag kam es in der Berliner Straße in Lehre zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine unbekannte T-Roc-Fahrerin beim Abbiegen vom Parkplatz eines Discounters einen 60-jährigen Rollstuhlfahrer anfuhr und dann flüchtete. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Dienstagmittag befuhr der 60-Jährige mit seinem Rollstuhl den westlichen Geh- und Radweg der Berliner Straße von Wendhausen nach Lehre. In Höhe der Parkplatzausfahrt eines Discounters hielt er an, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment fuhr eine bisher unbekannte Frau mit ihrem T-Roc vom Parkplatz und bog nach rechts auf die L 295 bin Richtung Braunschweig ab. Dabei kollidierte sie mit dem Rollstuhl und setzte ihre Fahrt fort. Der Rollstuhl-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in einer Klinik in Braunschweig behandelt.

Nach bisherigen Zeugenaussagen hielt die Pkw-Fahrerin wenige hundert Meter in Höhe eines Gasthauses an und begutachtete den Schaden an ihrem T-Roc mit Wolfsburger Kennzeichen. Des Weiteren wurde sie durch einen Zeugen auf den Unfall hingewiesen. Trotzdem setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern und die Feststellung ihrer Person zu ermöglichen.

Die etwa 60 Jahre alte Frau soll 165 bis 170 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lehre unter der Telefonnummer 05308/990930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell