Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betrunken in den Graben

Lippstadt (ots)

Mit circa 1,72 Promille befuhr am Sonntag (8. August), gegen 04.20 Uhr, ein 24-jähriger Autofahrer aus Delbrück die Erwitter Straße in Richtung B55. Kurz vor der Bundesstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 24-Jährigen. (reh)

