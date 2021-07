Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Tiefergelegter Mercedes am Abschlepphaken

Duisburg (ots)

Auf der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen ging zivilen Beamten am Dienstagabend (27. Juli) ein 24-Jähriger am Steuer eines tiefergelegten Daimler-Benz ins Netz. Weil der Abstand zwischen Reifen und Radkasten so gering war, führte ein Lenkmanöver nach rechts bereits zu einem Riss im Radkasten.

Der junge Mann nahm mit der Fahrt in diesem Auto einen Unfall in Kauf und riskierte die Gesundheit anderer. Die Polizisten stellten deshalb das verkehrsunsichere Auto sicher und ließen es abschleppen. Im nächsten Schritt nimmt ein Gutachter den Mercedes unter die Lupe und erfasst alle Veränderungen am Fahrzeug. Die Einsatzkräfte schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Fahrer.

