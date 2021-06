Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Laterne beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise ein Paketzusteller hat am Montag im Föhrenweg im Ortsteil Hohenecken eine Straßenlaterne beschädigt. Mit seinem Auto touchierte der Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren den Mast der Straßenbeleuchtung. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Fahrer eines Lieferwagens für den Unfall verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

