Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: 28-Jähriger bei Streit mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger 27-Jähriger in U-Haft

Homberg (ots)

Homberg

Streit unter zwei Männern - 28-jähriger Stadtallendorfer durch Messerstich schwer verletzt Tatzeit: 09.01.2022, 01:05 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Shisha-Bar in der Ziegenhainer Straße zu einem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann aus Stadtallendorf und einem 27-jährigen Homberger. Im Rahmen des Streits erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen durch einen Messerstich. Aus bisher nicht geklärtem Grund kam es vor der Shisha Bar vermutlich zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Hierbei fügte der 27-Jährige dem 28-Jährigen einen tiefen Stich mit einem Messer in den Bauchbereich und eine Schnittverletzung unterhalb des Kinns zu. Anschließend flüchtete der 27-Jährige in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige schleppte sich schwerverletzt in die Shisha Bar und wurde dort von den anwesenden Personen erst versorgt. Er wurde dann umgehend mit dem zuvor alarmierten Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Der flüchtige 27-Jährige, welcher Verletzungen im Gesichtsbereich hatte, wurde etwas später von einem alarmierten Rettungswagen ebenfalls in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Der anschließend in dem Kasseler Krankenhaus festgenommene 27-jährige Tatverdächtige wurde gestern Mittag, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel, der Haftrichterin beim Amtsgericht in Fritzlar vorgeführt. Der Haftrichter erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin er in eine Haftanstalt eingeliefert wurde. Ein Strafverfahren wegen versuchtem Totschlags ist eingeleitet. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei bitten Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich der Ziegenhainer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 05681-774-0 zu melden.

Markus Brettschneider Andreas Thöne Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Staatsanwaltschaft Schwalm-Eder Kassel

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell