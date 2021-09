Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

29. September 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.09.2021 - Friedrichsruh

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern (28.09.2021), gegen 15.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 404 in Höhe Friedrichsruh zu einem schweren Motorradunfall. Der Kradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW auf der B 404 im Sachsenwald in Fahrtrichtung Trittau. In gleicher Richtung und dem Kradfahrer voraus, fuhr eine 69-jährige Golf-Fahrerin aus Schwarzenbek. Der Reinbeker fuhr auf der linken Fahrspur, um den Pkw zu überholen, als der Golf in eine Einmündung nach links abbog.

Der Motorradfahrer prallte in der Folge gegen das abbiegende Fahrzeug, schleuderte von der Fahrbahn den angrenzenden Hang hinunter und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde von einem Notarztteam erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für die Ermittlung der Unfallursache angefordert.

Die B 404 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 4 Stunden voll gesperrt.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

