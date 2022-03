Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Sachbeschädigung Polizeibeamte angegriffen; Verkehrsunfälle; Einbruch; Kind von Hunden attackiert; Brände; Tankstelle überfallen

Nach Sachbeschädigung Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 31-Jähriger entgegen, der am Sonntagnachmittag in der Sickenhäuser Straße randaliert hat. Gegen 16.30 Uhr waren die Polizeibeamten gerufen worden, nachdem es in einer Wohnung nach gemeinsamen Alkoholkonsum zwischen dem Bewohner und seinem Gast aus der Nachbarswohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen war, in deren Verlauf der 31-jährige Besucher mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt hatte. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann allerdings nicht mehr vor Ort. Bei der Sachverhaltsaufnahme meldete sich der Mitbewohner des Tatverdächtigen und gab an, in der gemeinsamen Wohnung von dem 31 Jahre alten Mitbewohner bedroht und angegriffen worden zu sein. Dort trafen die Polizeibeamten auch auf den deutlich alkoholisierten und möglicherweise auch unter Drogen stehenden Tatverdächtigen, der sofort aggressiv reagierte, die Polizisten beschimpfte und mit Faustschlägen angriff, sodass er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste. Bei dem Gerangel wurde ein Polizeibeamter so verletzt, dass er anschließend seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der 31-Jährige, der während der Fahrt und nachfolgend auch in der Gewahrsamszelle weiter randalierte, musste auf richterliche Anordnung die Nacht im Gewahrsam verbringen. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Montagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Pfullingen (RT): Unfall nach Nötigung und riskantem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 22-Jährigen, der am Samstagnachmittag auf der Stuhlsteige einen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein 24-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit seinem Audi auf der L 382 von Genkingen in Richtung Pfullingen unterwegs. Auf Höhe des Schotterwerks überholte er den in gleicher Richtung fahrenden 1er BMW des 22-Jährigen und nach Verlassen des Waldstücks im unteren Teil der Stuhlsteige einen weiteren Pkw. Dabei beobachtete er im Rückspiegel, wie der BMW ebenfalls zum Überholen ansetzte, dabei aber auf der linken Spur blieb um seinerseits wieder den Audi zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der BMW-Fahrer den Überholvorgang allerdings abbrechen und sich hinter dem Audi einordnen, dem er dann auf einer längeren Strecke extrem dicht aufgefahren sein soll. Vor dem Kurvenbereich setzte der BMW auf Höhe der Bushaltestelle erneut zum Überholen an, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs auch diesen Überholvorgang abbrechen. Dabei verlor der 22-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und knallte beim Wiedereinscheren ins Heck des Audi. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen sucht nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Fahrweise des schwarzen 1er BMW machen können. Telefon 07121/9918-0. (cw)

Hohenstein (RT): Einbruch in Oberstetten

Ein Sportheim im Schachenweg ist am Wochenende ins Visier eines Kriminellen geraten. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, von einem Unbekannten gewaltsam angegangen. Der Täter warf eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Dort stieß er auf etwas Bargeld und ließ dieses mitgehen. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Kind von freilaufenden Hunden attackiert und verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Hinteren Maisental ereignet hat, sucht der Polizeiposten Bad Urach. Ein 58-Jähriger war dort gegen 17.30 Uhr mit seiner achtjährigen Nichte mit ihren Fahrrädern unterwegs. Dabei trafen sie auf drei freilaufende Hunde, die plötzlich das Mädchen attackierten und zu Fall brachten. Einer der Hunde biss das Mädchen anschließend ins Bein. Der Onkel des Mädchens forderte die beiden Frauen und den Mann, die sich bei den Hunden befanden, auf, die Polizei hinzuzuziehen. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern sollen alle drei samt ihren Hunden daraufhin in einem Gartengrundstück verschwunden sein. Der 58-Jährige brachte das verletzte Kind anschließend nach Hause, von wo aus die Polizei und der Rettungsdienst verständigt und die Achtjährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Von den drei Hundehaltern liegt keine Personenbeschreibung vor. Bei den Hunden soll es sich um zwei mit einem gelblichen Fell und einem mit einem bräunlichen Fell gehandelt haben. Von der Größe her werden sie mit einer Stockhöhe von etwa 40 Zentimetern beschrieben. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Flächenbrand

Zum Brand einer Grünfläche am Waldrand oberhalb des Wohngebietes am Rand von Neuhausen in Richtung Wolfschlugen mussten die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag ausrücken. Gegen 16 Uhr war den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein größerer Flächenbrand oberhalb der Kirchstraße gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 53 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte in dem Bereich mehrere zirka 20 Quadratmeter große Brandnester feststellen, die sich auf einer Fläche von geschätzten 150 Metern mal 200 Metern ausgebreitet hatten und gelöscht werden mussten. Zur Unterstützung bei der Suche nach weiteren Glutnestern und zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Flurschadens liegen noch keine Angaben vor. (cw)

Kirchheim (ES): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Jesinger Straße am Sonntagabend fahndet die Kriminalpolizei nach einem bislang unbekannten Mann. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge betrat der Täter gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den Angestellten mit einem Hammer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Verletzt wurde niemand. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose mit weißen Längsstreifen an der Seite. Zudem trug er weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe mit weißem Nike-Emblem und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0711/3990-0. (sm)

Kirchheim (ES): Vorrang missachtet

Zwei Autos mussten nach einem Unfall am Montagmorgen in der Plochinger Straße abgeschleppt werden. Gegen 5.46 Uhr befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die Plochinger Straße in Fahrtrichtung Wernau. Auf Höhe der Einmündung des Burgtobelwegs wollte er nach links in Richtung Paradiesstraße abbiegen. Hierbei missachtete der den Vorrang eines mit seinem VW Touran entgegenkommenden 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (sm)

Nürtingen (ES): Brand in Küche

In der Küche eines Wohnhauses in der Bismarckstraße ist am Sonntagvormittag, gegen 10.50 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde auf dem Herd in einem Topf Kerzenwachs zum Einschmelzen erhitzt, worauf dieses sich offenbar entzündete und die darüber befindliche Dunstabzugshaube in Brand geriet. Durch Hausbewohner konnten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Drei Personen im Alter von 85 und 54 Jahren wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge zirka 8.000 Euro betragen. (mr)

Hechingen (ZAK): Brand auf Holzbalkon

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen gerade noch rechtzeitig einen Balkonbrand entdeckt und Schlimmeres verhindert. Der Mann befuhr gegen 5.30 Uhr die Weilheimer Straße und entdeckte auf einem Holzbalkon eines Gebäudes des Königsberger Wegs ein loderndes Feuer. Der Brandentdecker informierte sofort die Feuerwehr und klingelte den Bewohner der betroffenen Wohnung wach. Dieser konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit mehreren Eimern und Flaschen Wasser ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr löschte den Brand rasch. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe die Brandursache sein. (ms)

