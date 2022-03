Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch in Wohnhaus, Pkw beschädigt, räuberischer Diebstahl, Raub, Schlägerei, Wiesenbrand

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Am Freitag gegen 13.15 Uhr ist es auf der B 28 zwischen dem sogenannten "Gaskessel" und der Konrad-Adenauer-Brücke zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 75-jährige Fahrer eines Pkw Audi A4 mit einem Anhänger der Marke Westfalia befuhr den linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe des Gaskessels kam er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Danach wurde er auf die rechte Fahrspur abgewiesen und streifte einen hier fahrenden Pkw VW Up einer 49-Jährigen. Im Anschluss überfuhr er die Verkehrsinsel auf Höhe der Abfahrt Hohbuch, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine etwa acht Meter tiefe steil abfallende Böschung hinunter, wonach das Gespann frontal gegen den Stahlmast eines Werbebanners stieß und dort zum Stillstand kam. Der 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Zur Bergung des Gespannes waren die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindesten 20.000 Euro.

Reutlingen (RT): Nach Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Württemberger Straße zur Frankenstraße ist die Fahrerin eines Pkw VW Golf leicht verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer eines Pkw VW Beetle missachtete gegen 18.45 Uhr die Vorfahrt der 60-jährigen Golf-Fahrerin. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Reutlingen (RT): Fahrradfahrer verletzt

Am Freitag gegen 17.10 Uhr ist es auf der Sondelfinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Fahrradfahrer leichtere Verletzungen erlitten hat. Die 80- jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die Sondelfinger Straße in Richtung Sondelfingen und bog nach links in die Storlachstraße ab. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten entgegenkommenden Fahrradfahrer, welcher auf dem eingezeichneten Radweg auf der Sondelfinger Straße in Richtung Reutlingen unterwegs war. Dieser stürzte nach der Kollision zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung in eine Klinik gebracht, konnte diese aber noch am selben Abend wieder verlassen. Die 80-Jährige fuhr nachfolgend in die Föhrstraße ein, überfuhr im Anschluss eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. In der Folge geriet sie auf der Föhrstraße auf die linke Fahrbahnseite und stieß hier noch gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Seat Ibiza, der von einer 29-Jährigen gefahren wurde. An dem Pkw Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden.

Wolfschlugen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 17.45 Uhr und 20.10 Uhr in ein Wohnhaus Am Föllbach eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Terrassentür gelangte die Täterschaft in das Haus und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Nennenswertes Diebesgut fiel ihr nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht in die Hände. Die Spurensuche erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Nürtingen (ES): Geparkten Pkw angefahren (Zeugenaufruf)

Am Freitag zwischen 05.30 Uhr und 17.25 Uhr ist es in der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der Unfallverursacher befuhr die Kanalstraße in Richtung Plochinger Straße und beschädigte hierbei einen auf Höhe der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford B -Max. Obwohl an dem Ford ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.

Nürtingen (ES): Pkw und Insassen angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch ungeklärt ist das Motiv eines Angriffes auf drei Insassen eines Pkw am Freitag gegen 21.15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr ein mit drei männlichen Personen besetzter weisser VW Golf auf den Parkplatz beim ZOB ein und wollte bei den Glascontainern vorwärts einparken. In diesem Moment soll ein schwarzer Pkw BMW hinter den Golf gefahren sein. Unmittelbar hierauf umringten etwa 10 - 15 Personen den VW Golf und schlugen, teilweise mit Stöcken und Steinen auf das Fahrzeug ein. Einer der Täter soll hierbei auch einen Hammer eingesetzt haben. Ein weiterer Täter soll mit einer Tränengaspistole mehrmals in das Fahrzeuginnere des VW Golf geschossen haben. Während einem Insassen des VW Golf die Flucht zu Fuß gelang, wurden die beiden anderen, 27 und 19 Jahre alten Insassen leicht verletzt. Der Großteil der Tätergruppe flüchtete im Anschluss zu Fuß durch einen angrenzenden Fußgängertunnel, während drei der Täter mit dem schwarzen BMW flüchteten. Alle Täter sollen 18 - 20 Jahre alt gewesen sein, waren dunkel bekleidet, trugen Mund-Nasenschutz-Masken, Bandanas sowie Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruches, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Das Polizeirevier in Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.

Kirchheim unter Teck (ES): Streifenwagen verunglückt

Am Samstag kurz nach 01.30 Uhr ist einer Streifenbesatzung im Gegenverkehr ein auf der Schöllkopfstraße fahrender Pkw Daimler-Benz aufgefallen. Um das Fahrzeug zu kontrollieren, wurde der Streifenwagen gewendet. Hierauf beschleunigte der Fahrer des Daimler-Benz stark und flüchtete in Richtung Lindorf. In einer scharfen Linkskurve im Übergang Heimenwiesen in den Lindorfer Weg geriet der Streifenwagen gegen den rechtsseitigen Bordstein und anschließend in den dortigen Grünbereich. Der Streifenwagen war hiernach nicht mehr fahrbereit, an diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizeibeamten verfolgten im weiteren Verlauf den flüchtenden Daimler-Benz zu Fuß. Am Ende der Sackgasse im Lindorfer Weg streifte dieser einen dort geparkten Pkw Seat und blieb zehn Meter weiter in einem Graben stecken. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. Während ein Insasse des Daimler-Benz außerhalb des Fahrzeuges angetroffen wurde, gelang es einem weiteren Insassen, sich zu Fuß weiter zu entfernen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem auch zur Fahrereigenschaft des Pkw Daimler-Benz, übernommen.

Dettingen/Teck (ES) - Alleinbeteiligt mit Kraftrad zu Fall gekommen

Am Freitag gegen 17.00 Uhr fuhr der 58-jähriger Fahrer eines Kraftrad BMW auf der Teckstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Kirchheimer Straße stürzte er alleinbeteiligt. Da der Fahrer seinen Klapphelm geöffnet hatte, zog er sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Ein hinzugerufener RTW versorgte den Fahrer vor Ort. Am Kraftrad ist ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Gomaringen (TÜ) - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 15.10 Uhr ist der 65-jährige Fahrer eines VW Up auf der K 6903 von Kusterdingen-Immenhausen in Richtung Gomaringen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. In einer langgezogenen Linkskurve überfuhr er zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und kam etwa 100 Meter weiter im Wiesengelände zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand und eine erste Überprüfung einen Wert von etwa 1,5 Promille Blutalkoholgehalt ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der VW Up war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen betrug etwa 400 Euro.

Tübingen (TÜ) - Räuberischer Diebstahl in einem Baumarkt

Am Freitag um 18.24 Uhr ist der Polizei ein 34-jähriger Ladendieb in einem Baumarkt in der Straße Vor dem Großholz gemeldet worden. Er hatte Waren im Wert von über 100 Euro entwendet. Der Ladendetektiv stellte sich vor den Dieb, als dieser den Baumarkt mit dem Diebesgut verlassen wollte und sprach ihn auf den Diebstahl an. Daraufhin schubste der Ladendieb den Detektiv zur Seite und versuchte wegzurennen. Nach kurzer Verfolgung konnte er letztendlich durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Ein erneuter Versuch wegzurennen konnte dann verhindert werden. Der Ladendieb wurde im Anschluss durch eine hinzugerufene Polizeistreife zum Polizeirevier Tübingen verbracht. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Tübingen (TÜ) - Tätlich angegriffen (Zeugenaufruf)

Am Samstag ist es gegen 00.30 Uhr im Anlagenpark zwischen der Uhlandstraße und der Europastraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Ein 21-Jähriger war mit fünf weiteren Personen, jeweils im Alter von 20 bis 21 Jahren, zu Fuß im Anlagenpark unterwegs. Dort trafen sie auf eine 7-köpfige männliche Personengruppe. Drei Personen aus dieser Gruppe äußerten sich sofort verbal in aggressiver Weise und schlugen kurz darauf mit den Fäusten auf den 21-Jährigen ein. Dieser ging zu Boden und wurde, nachdem er wieder aufgestanden war, erneut von den drei Personen zu Boden geschlagen. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen nach den tatverdächtigen Personen verlief negativ. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: alle zirka 20 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Die erste Person war dunkelhäutig mit lockigem Haar, die zweite hatte ein südländisches Aussehen, trug einen dunklen Mantel und eine Schiebermütze, die dritte hatte ebenfalls ein südländisches Aussehen, trug eine graue Jogginghose und am linken Ohr einen Diamantenohrring. Das Polizeirevier Tübingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07071/972-8660.

Rottenburg (TÜ) - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag um 03.45 Uhr ist es auf der B28 Osttangente, von Rottenburg in Richtung Seebronn, zu einem Verkehrsunfall, gekommen. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Wurmlingen ist der 21-jährige Fahrer eines Pkw Ford S-Max alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge wurde er nach links abgewiesen und kam links neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stillstand. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem unverletzt gebliebenen Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, die auf den Konsum illegaler Drogen hindeuteten. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Fahrbahn war aufgrund von herumliegenden Fahrzeugteilen nicht mehr befahrbar und musste gesperrt werden. Die Feuerwehr Rottenburg war zur Reinigung im Einsatz. Zusätzlich war eine Kehrmaschine vor Ort. Die Sperrung der Fahrbahn zur Reinigung dauerte insgesamt knapp 3 Stunden an.

Albstadt (ZAK) - Zwei Pullis in Zug geraubt

Zu einem Raubdelikt ist es am Freitag um 21.25 Uhr im Zug zwischen Balingen-Frommern und Albstadt-Laufen gekommen. Ein 16-jähriger Zuginsasse wurde von einer bislang unbekannten Person angesprochen und unter Drohung mit einem Messer zur Herausgabe von zwei Pullis aufgefordert. Dieser Aufforderung kam der 16-Jährige nach. Die Tat wurde der Polizei erst gemeldet, nachdem der 16-Jährige den Zug in Albstadt-Ebingen verlassen hatte. An welchem Bahnhof der Tatverdächtige den Zug verließ ist nicht bekannt. Er wurde wie folgt beschrieben: zirka 18 bis 25 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer Baseballkappe, einer ärmellosen schwarzen Weste und einem grauen Pulli oder einer grauen Jacke. Er führte zudem einen dunklen Rucksack und eine Wodkaflasche mit sich. Das Raubgut hatte einen Wert von etwa 100 Euro.

Balingen (ZAK) - Brand einer Wiese

Am Freitag um 18.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle des Zollern-Alb-Kreises der Brand einer unbebauten Wiese in der Weitingerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits zirka 250 Quadratmeter dörre Wiesenfläche abgebrannt. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Durch die Feuerwehr Balingen konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Lagerfeuer von Jugendlichen an einer selbst errichteten Feuerstelle ursächlich für den Brand gewesen sein.

