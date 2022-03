Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Einbrüche und Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Aichwald (ES): Einbrecher in Schanbach unterwegs (Zeugenaufruf)

In Schanbach sind am Donnerstag Einbrecher zugange gewesen. Gegen 19 Uhr machten sich offenbar zwei Unbekannte an einem Fenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße zu schaffen und hebelten es auf. Als die Bewohnerin auf die verursachten Geräusche aufmerksam wurde und nach dem Rechten sah, bemerkte sie zwei Männer außerhalb des Gebäudes. Diese flüchteten anschließend. Zu einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Er ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 cm bis 180 cm groß, hat dunkle Haare sowie einen hellen Teint und trug dunkle Arbeitskleidung. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr wurde in der Nachbarschaft, im Hölderlinweg, ebenfalls versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. In diesem Fall scheiterten die Kriminellen jedoch an den Verschlussverhältnissen des Gebäudes. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstag oder in den Tagen zuvor in Schanbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07153/307-0 zu melden. (mr)

Großbettlingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag an der Einmündung Metzinger Straße/ B313. Eine 56-Jährige befuhr gegen 9.15 Uhr mit ihrem Ford die Metzinger Straße in Richtung Bundesstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Nürtingen abbiegen. Dabei übersah sie den in Richtung Reutlingen fahrenden Mercedes einer 29 Jahre alten Frau. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen und eine ebenfalls 29 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 56-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Beim Spurwechsel nicht aufgepasst

Auf knapp 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 27 kurz vor der Ausfahrt Tübingen-Lustnau entstanden ist. Ein 69-Jähriger war kurz nach acht Uhr mit seinem Mercedes auf dem Auffädelungsstreifen von der B 28 herkommend auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Einfahren in die B 27 wechselte er direkt auf die linke Spur, wodurch es zur Kollision mit dem Skoda eines 23-Jährigen kam, der bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall augenscheinlich niemand. Ein Rettungswagen brachte den Skoda-Fahrer dennoch vorsichtshalber zur Untersuchung in die Klinik. Während der Mercedes fahrbereit blieb, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Geislingen (ZAK): In Gastronomiebetriebe eingebrochen

Auf Bargeld hatte es möglicherweise ein und derselbe Täter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21 Uhr und zehn Uhr, gleich in zwei Gastronomiebetriebe in der Vorstadtstraße eingebrochen ist. In beiden Fällen drang der Einbrecher jeweils über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nachfolgend nach Stehlenswertem. In beiden Fällen stieß er auf kleinere Bargeldbeträge, die er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Blumenladen eingebrochen

In einen Blumenladen in der Straße Obere Vorstadt in Ebingen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit von 20.50 Uhr bis acht Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür in die Geschäftsräume ein. Aus einer Kasse im Verkaufsraum ließ er etwas Wechselgeld mitgehen. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell