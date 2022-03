Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Geldautomat angegangen; Einbrüche; Telefonbetrüger schlagen zu; Brände; Baumaschinen gestohlen

Auf dem Dach liegengeblieben

Leichte Verletzungen haben zwei Personen bei einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Justinus-Kerner-Straße erlitten. Ein 20-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Aufgrund eines im Gegenverkehr befindlichen Linienbusses hielt er hinter einer am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz A-Klasse an. Nachdem der Bus an der dortigen Haltestelle stehenblieb, wollte der Mercedes-Lenker an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Beim Ausscheren kam es zur Kollision mit dem von hinten kommenden Seat Leon einer 29-Jährigen, die trotz unklarer Verkehrslage und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne die Geschwindigkeit zu verringern an dem Mercedes vorbeifuhr. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Seat ausgehebelt wurde und umkippte. Er blieb etwa 15 Meter weiter auf dem Dach auf dem Gehweg an einem angrenzenden Zaun liegen. Die C-Klasse wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und stieß noch mit der A-Klasse zusammen, die hierdurch etwa zwei Meter nach vorne geschoben wurde. Ersten Erkenntnissen nach zogen sich die 29-Jährige und der 20-Jährige leichte Verletzungen zu. Während der Mercedes-Lenker sich nachträglich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, wurden die Seat-Fahrerin und ihr dreijähriges Kind mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Kind hatte offensichtlich jedoch glücklicherweise keine sichtbaren Verletzungen davongetragen. Der Seat und die C-Klasse mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Rüstzug und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die Justinus-Kerner-Straße bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Reutlingen (RT): Geldautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Nach einen etwa 30 Jahre alten Mann, der am frühen Freitagmorgen versucht hatte, einen Geldautomaten in der Straße In Bühlen im Stadtteil Rommelsbach aufzubrechen, fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen. Gegen 3.30 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei von einem Passanten alarmiert worden, der den Unbekannten an dem Automaten hantierend beobachtet hatte. Als dieser offenbar bemerkte, dass er entdeckt worden war, ergriff er die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung, zur der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte soll mit einer dunkelblauen Daunenjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Unter der aufgezogenen Kapuze trug er eine Wollmütze, zudem war er mit einem dunklen Schal maskiert. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Pfullingen (RT): Radler übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Römerstraße / Daimlerstraße ereignet hat. Eine 77-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Toyota auf der Römerstraße von Reutlingen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Daimlerstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Radler, der mit seinem Mountainbike gerade die Daimlerstraße überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der 41-Jährige verletzt, sodass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Pfullingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Großen Heerstraße ist am Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr hebelte der Einbrecher die Haustür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchwühlte er auf der Suche nach Stehlenswertem sämtliche Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte der Einbrecher ohne Beute geflüchtet sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Esslingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Jakobstraße im Stadtteil Berkheim ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingebrochen. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Einbrecher zwischen 18 Uhr und 21.10 Uhr auf das Grundstück vorgedrungen und anschließend auf ein Vordach in den ersten Stock geklettert. In der Folge verschaffte er sich über ein Fenster Zutritt zum Schlafzimmer. Dort durchsuchte er die Schränke und Schubladen, wobei er auf Schmuck und Uhren stieß, die er mitgehen ließ. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 69-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit einem Pedelec den Färbertörlesweg von der Pliensaubrücke herkommend in Richtung Landratsamt. Auf Höhe eines Spielplatzes wollte er einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen. Hierbei stieß der Pedelec-Lenker gegen einen Bordstein und stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde der Verunglückte ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Eine 30-Jährige ist im Laufe des Donnerstags das Opfer einer Betrügerbande geworden. Am Vormittag bekam die Frau mehrere Anrufe, in denen sich eine Frau und ein Mann als Ermittler einer internationalen Polizeibehörde ausgaben. Die Betrüger gaukelten ihr in englischer Sprache vor, dass ihr Geld in Gefahr sei und schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden müsse. Die so unter Druck gesetzte 30-Jährige überwies schließlich mehrere tausend Euro auf ein vermeintlich sicheres Konto im Ausland. Wenig später schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Anzeige. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich. - Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen. - Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware auf ihrem PC oder Smartphone.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de (rn)

Filderstadt (ES): Brand auf Freifläche

Zu einem Flurstück neben der K 1255 ist die Polizei am Donnerstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Zeugin einen Brand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein noch nicht gemähtes Feldstück auf mehreren hundert Quadratmetern aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen kurze Zeit später löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (mr)

Nürtingen (ES): Unfallverursacher musste Führerschein abgeben

Seinen Führerschein musste ein älterer Pkw-Lenker nach der Verursachung eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag abgeben. Der Senior war mit seinem Wagen gegen 13.30 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung Hermann-Löns-Straße musste ein 22-Jähriger mit seinem 3er BMW vor der roten Ampel anhalten. An diesem fuhr der ältere Mann vorbei und schrammte an der gesamten linken Fahrzeugseite des BMW entlang. Anschließend fuhr er bei Rot über die Ampel und bog nach rechts in die Hermann-Löns-Straße ab. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich kollidierte er noch mit einem dort stehenden Sprinter eines Paketzustellers. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Senior vermutlich nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Auf Anordnung eines Staatsanwalts wurde daraufhin die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Baumaschinen gestohlen (Zeugenaufruf)

In einen Container auf einer Baustelle in der Bissinger Straße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr drangen die Diebe gewaltsam in den Container ein und ließen daraus zahlreiche Werkzeugmaschinen wie Winkelschleifer, Abbruchhämmer, Bohrmaschinen, Betonrüttelflaschen, Bau-Laser und anderes im geschätzten Wert von etwa 15.000 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 07023/90052-0. (cw)

Hirrlingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Marienstraße / Felbenstraße zwischen zwei Radfahrern ereignet hat. Ein 57-Jähriger befuhr um 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Marienstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen Radlers, der auf der vorfahrtsberechtigten Felbenstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Radler, bei der der 65-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 50 Euro überschaubar. (jk)

Rottenburg (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung am Marktplatz ist ein Unbekannter am Donnerstag eingebrochen. Zwischen elf Uhr und 18 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (cw)

Kusterdingen-Wankheim (TÜ): Schwelbrand in Neubau

Zu einem Schwelbrand im Dach eines Neubaus mussten die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag in die Wankheimer Hauptstraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte kurz nach 14 Uhr Dämmmaterial zu kokeln begonnen und auf die Schalung und die Dachlatten übergegriffen. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr gelang es dem Polier mit einem Feuerlöscher eine Ausbreitung des Brands und offene Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr öffnete im Anschluss die Abdeckung des Daches und verhinderte Schlimmeres. Einer ersten Schätzung nach war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, darunter ein Drehleiterfahrzeug, vor Ort. (ms)

Balingen (ZAK): Betrunken zur Polizei gefahren

Ein Unfallverursacher ist am Donnerstagnachmittag betrunken zur Polizei gefahren. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zunächst beobachtet, wie kurz nach 16 Uhr ein Pkw auf der B 27 zwischen Dotternhausen und Balingen einen Leitpfosten überfuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Verursacher anschließend fluchtartig in Richtung Endingen davongefahren. Eine Halterüberprüfung verlief zunächst erfolglos. Gegen 18 Uhr erschien ein 31-Jähriger beim Polizeirevier Balingen und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der 31-Jährige seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Winterlingen (ZAK): Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Donnerstagnachmittag erlitten. Der 34-Jährige war gegen 17 Uhr mit einer Yamaha auf der L 415 von Harthausen herkommend in Richtung Veringenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug er sich und blieb auf einem Feldweg liegen. Der schwerverletzte Biker wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Sein Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (ms)

