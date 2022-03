Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wohnungsbrand; Mehrere Fahrzeuge beschädigt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Marktstraße zugezogen. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 26-Jähriger mit seinem Audi aus einer Grundstücksausfahrt in die Marktstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 29 Jahre alten Mann, der mit seinem Klapprad den Radweg aus Richtung Pfullingen kommend befuhr. Das Klapprad wurde vom Pkw erfasst, wodurch der Radler auf den Asphalt stürzte. Nach einer Erstversorgung durch den Autofahrer wurde der Radfahrer zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt. (sm)

Bad Urach (RT): Mit Dreirad umgekippt

Ein junger Mann ist am Mittwochabend mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad umgekippt und verletzt worden. Der 20-Jährige wollte mit der Piaggio Ape gegen 19.30 Uhr von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Braikestraße abbiegen, wobei das Gefährt wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links umkippte. Dabei stieß es gegen einen an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden VW Golf, der von einer 40 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Schließlich blieb die Ape auf der Seite liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Brand in Dachgeschosswohnung

In der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Plochinger Straße ist am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die wie Rettungsdienst und Polizei gegen 17.40 Uhr ausgerückt war, rasch gelöscht werden, sodass das Feuer auf die Wohnung begrenzt blieb. Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht darin befunden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Schaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge 100.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. (mr)

Ostfildern (ES): Radfahrer schwer verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt hat sich ein 54 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend im Scharnhauser Park. Der Mann fuhr gegen 22.10 Uhr über die Landschaftstreppe und kam dabei zu Fall. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mannes ergaben, musste ihm dort auch eine Blutprobe entnommen werden. (rn)

Neuhausen (ES): Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einer ganzen Serie von Sachbeschädigungen am frühen Donnerstagmorgen im Max-Plank-Weg und in der Gottlieb-Daimler-Straße sucht der Polizeiposten Neuhausen. Gegen 0.45 Uhr war die Polizei von mehreren Anwohnern alarmiert worden, nachdem dort mindestens zwei Jugendliche bzw. Heranwachsende beobachtet wurden, die wahllos Biomülltonnen umwarfen und die Außenspiegel geparkter Fahrzeuge beschädigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Vandalen, von denen bislang nur bekannt ist, dass sie dunkel gekleidet und vermutlich jünger als 25 Jahre gewesen sein sollen, verlief erfolglos. Wie sich herausstellte hatten die Unbekannten an mindestens 14 dort geparkten Autos die Außenspiegel zerstört. Die bisher bekannten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 7.000 Euro summieren. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07158/9516-0 nach Hinweisen. Ebenso werden Fahrzeughalter gebeten sich zu melden, deren Autos beschädigt wurden und die noch nicht angezeigt wurden. (cw)

Neuffen (ES): In Sportgerätehäuschen eingebrochen

In ein Sportgerätehäuschen im Uracher Weg ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, elf Uhr, hebelte der Einbrecher die Tür zum Häuschen auf und verschaffte sich so Zutritt. Nach jetzigem Kenntnisstand, stieß er hier bei der Suche nach Stehlemswerten auf einen Heizlüfter. Mit der Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (jk)

Esslingen (ES): Unfall mit zwei Schwerverletzten (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 79-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit einem Nissan auf der K 1216 vom Zollberg herkommend in Richtung Berkheim unterwegs. Hierbei kollidierte er mit dem Toyota einer 32 Jahre alten Frau, die auf der L 1192 von Nellingen herkommend in Richtung Esslingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Aufprall war so heftig, dass sich eine 72 Jahre alte Beifahrerin in dem Nissan und die 32-jährige Toyota-Lenkerin schwer verletzten. Beide Frauen mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug zur Unterstützung aus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Kehrmaschine an die Unfallstelle ausrücken. Für die Unfallaufnahme wurde die L 1192 in Richtung Esslingen einspurig gesperrt. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, wer bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren war. (ms)

Kirchheim (ES): Zwei Busse zusammengestoßen

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist beim Zusammenstoß zweier Linienbusse auf dem Kirchheimer ZOB am Mittwochmittag entstanden. Ein 35-Jähriger war um 13.15 Uhr mit einem Bus am Eugen-Gerstenmaier-Platz auf das Gelände des ZOB eingefahren. Hierbei stieß er mit dem Heck eines Gelenkbusses eines 50-Jährigen zusammen, der verkehrsbedingt nicht ganz in den Bussteig einfahren konnte und mit dem Heckbereich noch im Fahrstreifen stand. Durch den Aufprall schlug sich eine 65-jährige Frau im Fahrzeug des Unfallverursachers an einer Haltestange an und verletzte sich leicht. Sie musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Mit einer schweren Fußverletzung musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 26-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Audi von der Kreuzstraße nach links in Richtung L 1208 abgebogen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den von der Jürgensenstraße entgegenkommenden, 57 Jahre alten Pedelec-Lenker, der die Kreuzung geradeaus in die Kreuzstraße überqueren wollte. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 700 Euro. (ms)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich der K 7120 und der B 463 ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Fiat-Fahrer bog gegen 17 Uhr von der B 463 auf die K 7120 in Richtung Gruol ab. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten K 7120 aus Richtung Haigerloch kommenden VW eines 52-Jährigen. Dieser hatte keine Chance mehr, zu reagieren und es kam im Eimündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Fahrzeug, an welchem durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (jk)

Albstadt (ZAK): Gegen Betonpfosten gekracht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstagabend in der Straße Untere Vorstadt ereignet hat, aber bei der Polizei erst am Mittwochmittag gemeldet wurde, sucht das Polizeirevier Albstadt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein silberner oder weißer Pkw am Dienstagabend, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, auf der Poststraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Straße Untere Vorstadt beschleunigte der noch unbekannte Fahrer seinen Wagen so stark, dass das Heck ausbrach und gegen den Betonstützpfeiler einer dortigen Hausfassade krachte. Allein an der Hausfassade entstand dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer, wobei er derzeitigen Erkenntnissen zufolge zuvor Trümmerteile seines Wagens eingesammelt und mitgenommen haben dürfte. Das Polizeirevier Albstadt bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise, insbesondere auch zu Fahrzeugen, die im Heckbereich deutliche Unfallschäden aufweisen dürften. (cw)

