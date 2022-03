Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einsätze in Flüchtlingsunterkunft

Von eigenem Pkw überrollt

Schwere Verletzungen hat eine ältere Frau am Dienstagnachmittag in Betzingen erlitten, als sie von ihrem eigenen Pkw überrollt worden ist. Die Seniorin stellte gegen 16.40 Uhr ihr Fahrzeug in einer abschüssigen Hofeinfahrt in der Villastraße ab. Anschließend ging sie zum Hoftor zurück. Da sie ihren Wagen nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, rollte dieser rückwärts los. Die Frau wollte ihn im Anschluss aufhalten. Hierbei wurde sie von dem Auto überrollt und mitgeschleift. Der Pkw blieb erst an einer Mauer des gegenüberliegenden Grundstücks stehen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Unglück mitbekommen und sofort die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr musste die unter ihrem Auto liegende Seniorin befreien. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeuge ausgerückt. Der Rettungsdienst kam mit drei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Motorradfahrerin verunglückt

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Baltmannsweiler erlitten. Die 18-jährige Fahrschülerin wollte gegen 16 Uhr mit einer KTM vom rechten Straßenrand der Silcherstraße anfahren. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach kam es hierbei zu einer unkontrollierten Beschleunigung der Maschine. Die junge Frau verlor die Kontrolle über das Motorrad und fuhr über den Gehweg auf ein angrenzendes Grundstück. Dort prallte sie gegen die Deichsel eines ordnungsgemäß geparkten Anhängers. Im Anschluss stürzte die Fahrerin von dem Motorrad. Sie musste von einem Notarzt vor Ort versorgt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.500 Euro. (ms)

Großbettlingen (ES): Einsätze in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Einsätze in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nürtinger Straße haben am Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst löste kurz vor 22 Uhr offenbar aufgrund von Zigarettenrauch der Brandalarm aus. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben und wieder abrücken. Etwa eine Stunde später wurde der Polizei eine mit einem Messer verletzte Person in der dortigen Unterkunft gemeldet. Sofort rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen und der Rettungsdienst an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 34 Jahre alter Bewohner wohl durch unsachgemäßen Umgang mit einem Küchenmesser einen 24 Jahre alten Mitbewohner offenbar unabsichtlich verletzt hatte. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Lenningen (ES): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen ist ein 27-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 465 vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Kurz vor 20.30 Uhr befuhr der Mann mit einem Nissan Navara die Bundesstraße von Donnstetten kommend in Richtung Gutenberg. Im Bereich der Einmündung zur L 1212 kam er mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dort schleuderte der Nissan eine Böschung hinauf und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Dabei lösten auch die Airbags des Pkw aus. Der Nissan, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergaben und ein durchgeführter Test einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille lieferte, musste der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. (rn)

