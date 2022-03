Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Zwei Unfälle sorgen für Stau auf der B 27

Zwei Auffahrunfälle haben am Dienstagmorgen zu einem kilometerlangen Stau auf der B 27 in Richtung Stuttgart geführt. Zwischen den Anschlussstellen Plattenhardt und Stetten fuhr gegen 8.30 Uhr ein 22-Jähriger mit einem Audi A 6 ins Heck eines Ford Transit eines 47 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall zogen sich die beiden Fahrer und eine 36 Jahre alte Beifahrerin in dem Transporter leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Nahezu zeitgleich und in unmittelbarer Nähe prallte ein 23-Jähriger mit einem Ford Focus gegen den Mercedes-Benz einer 34-Jährigen. Die C-Klasse wurde noch gegen den Audi A 4 eines 38 Jahre alten Mannes geschoben. Die Frau begab sich im Anschluss mit ihren beiden vier Jahre alten Kindern in ärztliche Behandlung. Der Ford Focus musste abgeschleppt werden. Der Schaden bei dem zweiten Unfall wird auf 12.000 Euro geschätzt. Während der Aufnahme der beiden Unfälle musste der linke Fahrstreifen der Bundesstraße bis kurz vor zehn Uhr gesperrt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Echterdingen zugezogen. Der Siebenjährige fuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Mountainbike den abschüssigen Grabenweg hinunter und bog nach links in die Autenbrunnstraße ab. Hierbei stieß der Radler gegen das vordere linke Fahrzeugeck des Mitsubishi eines 60 Jahre alten Mannes. Dieser war mit seinem Wagen auf der Autenbrunnstraße von der Fleinsbachstraße herkommend unterwegs und musste kurz vor der Einmündung mit dem Grabenweg an zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Durch den Zusammenprall kam der Junge zu Fall und stürzte in einen angrenzenden Acker. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 2.500 Euro. (ms)

