Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Verpuffung; Sachbeschädigung; Diebstahl von Forstgerät

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

In zwei Gebäude der Schule in der Moltkestraße dürfte ein und derselbe Unbekannte während der Faschingsferien eingebrochen sein. Zwischen Samstag, 26.02. und vergangenem Samstag hebelte der Einbrecher an einem Gebäude des aus mehreren Gebäuden bestehenden Schulkomplexes ein Fenster auf bzw. drückte an einem weiteren Gebäude eine Plexiglasscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den dahinterliegenden Räumen. In beiden Fällen stieß er derzeitigen Ermittlungen zufolge auf kleinere Bargeldbeträge, die er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wolfschlugen (ES): Verpuffung in Brennerei

Eine Verpuffung in einer Brennerei in der Straße Am Grünen Weg hat am Montagmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge war ein 74-Jähriger gegen 8.35 Uhr mit dem Brennen von Alkohol beschäftigt. Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache beim Umfüllen des Alkohols in die Brennblase zu der Verpuffung. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste der Mann anschließend vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und sieben Helfern vor Ort war, in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ersten Löscharbeiten eines unverletzt gebliebenen Mitarbeiters wurden durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrückte, fortgesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Beschädigungen auf Kindergarten-/und Grundschulgelände angerichtet

Am Sonntagnachmittag wurden auf dem Gelände eines Kindergartens und einer Grundschule in der Haußerstraße Holzgegenstände zerstört. Kurz vor 16 Uhr steckten bislang unbekannte Täter im Außenbereich des Kindergartens mehrere Holzteile darunter einen Tisch in Brand. Zum Löschen der Flammen rückte die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug an. Weiterhin konnten im Innenbereich eines nahegelegenen Schulhofs zerstörte Stühle und Holzgegenstände festgestellt werden. Ein aufmerksamer Zeuge sah noch zwei Jungs im Alter von etwa zehn Jahren zur fraglichen Zeit von dem Gelände davonlaufen. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Tübingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Forstgerät gestohlen (Zeugenaufruf)

Vermutlich mehrere Unbekannte haben sich am Wochenende auf einem land- und forstwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Erzingen und Dormettingen an einem Forstschlepper zu schaffen gemacht. An dem abgestellten Fahrzeug montierten sie in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, acht Uhr, an der Kranspitze einen Holzgreifer ab und entwendeten außerdem aus einem seitlich angebrachten Metallfach weiteres Forstzubehör. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Für den Abtransport der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug eingesetzt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell