Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Pfeifengrasweg-Dreifelderweg-Heiweg

Lübeck (ots)

Polizisten der Station Eichholz führten am gestrigen Dienstagnachmittag (08.06.) an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessung durch. Die Beamten wurden von Kollegen des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz unterstützt.

Die Kontrollen begannen im Dreifelderweg. Hier wurden innerhalb einer Stunde die Geschwindigkeit von 51 Fahrzeugen gemessen. Es sind 30 km/h erlaubt. Acht Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs und kostenpflichtig verwarnt. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 44 km/h.

Als zweiter Kontrollort wurde der Bereich Pfeifengrasweg/Torfmoosweg im Bereich des dortigen Spielplatzes gewählt. In einer knappen Stunde waren dort 12 Fahrzeuge unterwegs. Trotz vorgeschriebener Schrittgeschwindigkeit, da es sich um einen Bereich der sogenannten Spielstraße handelt, waren die meisten Fahrzeuge schneller. Spitzenreiterin war eine Anwohnerin mit 26 km/h, welche ebenfalls kostenpflichtig verwarnt wurde. In den Gesprächen mit den Fahrzeugführern wurde erneut deutlich, dass die meisten Fahrzeugführer nicht wissen, dass in Spielstraßen lediglich Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist.

Letzter Kontrollort war am Nachmittag der Heiweg. Hier wurde ebenfalls für eine Stunde die 20 km/h am Bahnüberweg überwacht. Bei 63 gemessenen Fahrzeugen wurden 11 Verstöße festgestellt und geahndet. Spitzenreiter war hier ein Fahrzeug mit 49 km/h. Der Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 EUR und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Im Juni sind weitere Kontrollen vorgesehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell