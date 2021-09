Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: KEinbrecher in Menden

Menden (ots)

KEIN Einbrecher in Menden! Die Polizei hat (leider) auch KEINEN Einbrecher festgenommen! Deshalb gibt es auch KEINE Liste möglicher nächster Tatorte! Die Polizei warnt trotzdem: Vor den Anrufern, die sich als Polizei ausgeben und etwas anderes behaupten! Das passiert gerade den ganzen Morgen über in Menden - bei älteren Menschen. Es sind Betrüger! Vorsicht! Die Polizei nimmt grundsätzlich KEINE Wertsachen in Verwahrung!

Aber sie berät trotzdem gerne, was man gegen Einbrecher tun kann - unter Telefon 02372/9099-5511 + 5512.

