POL-KN: VS-Villingen Autofahrer rast aus Kontrollstelle (11.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Bußgeldbescheid zugestellt bekommt ein Autofahrer, der am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Schwenninger Straße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Beamte kontrollierten einen 20-Jährigen Audi RS 6 Fahrer, der nach der Überprüfung mit hoher Beschleunigung davon fuhr. Dabei verursachte der junge Mann mit seinem 560 PS starken Boliden vermeidbaren und unnötigen Lärm, was eine Anzeige nach sich zog.

