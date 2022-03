Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos beschädigt; Schwerverletzter bei Wohnungsbrand; Verkehrsunfälle; Weitere Brände; Hochzeitskorso gestoppt; Auseinandersetzung im Straßenverkehr; Vor Kontrolle geflüchtet; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Sonntagmorgen in der Stresemannstraße verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge beschädigte der Täter zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr an vier geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel, indem er sie abtrat. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07121 942-3333 entgegen. (jk)

Reutlingen (RT): Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein 38-Jähriger hat am Sonntagmittag bei einem Wohnungsbrand in der Hermann-Kurz-Straße schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot zu dem Mehrfamilienhaus aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen, die aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen waren, auf die betroffene Dachgeschosswohnung begrenzt werden. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Der 38 Jahre alte Bewohner des Dachgeschosses war jedoch zuvor so schwer verletzt worden, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die übrigen Personen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in das Gebäude zurückkehren. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung Behringstraße/ Konradin-Kreutzer-Straße erlitten. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 14.45 Uhr den Gehweg der Behringstraße in Richtung Karlstraße. Beim Überqueren der Einmündung zur Konradin-Kreutzer-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem von dort in Richtung Behringstraße fahrenden VW up! eines 24-Jährigen. Der Jugendliche stürzte daraufhin zu Boden. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (rn)

Wannweil (RT): Mülltonne in Brand geraten

Zu einem Mülltonnenbrand ist die Feuerwehr am Sonntagvormittag in den Wannweiler Weinbergweg ausgerückt. Eine Zeugin bemerkte gegen 10.20 Uhr die brennende Papiermülltonne auf dem Grundstück eines Wohnhauses und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und konnte die Flammen rasch löschen. Außer einer ausgebrannten Mülltonne war kein Schaden entstanden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. (ms)

Esslingen (ES)/ Uhingen (GP): Hochzeitskorso gestoppt (Zeugenaufruf)

Einen unfreiwilligen Stopp musste eine Hochzeitgesellschaft am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der B 10 an der Anschlussstelle Uhingen-West einlegen. Zuvor war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Autokorso auf Höhe Esslingen-Sirnau die Fahrbahn in Richtung Göppingen versperrt und den nachfolgenden Verkehr dadurch mehrfach ausgebremst haben soll. Mit der Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Ulm wurden an der Anschlussstelle Uhingen-West 14 Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Der Autokorso wurde anschließend aufgelöst. Das Polizeirevier Esslingen hat unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 0711/3990-0, zu melden. (rn)

Lenningen (ES): Radfahrer gefährdet und angegriffen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW-Lenker, der sich am Samstagnachmittag in Unterlenningen ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge waren der 75-jährige Radfahrer und der bislang unbekannte LKW-Lenker mit ihren Fahrzeugen gegen 14.30 Uhr an einem Bahnübergang nach links in die Eisenbahnstraße abgebogen. Der Lkw soll daraufhin angehalten und zurückgesetzt haben, sodass der Radfahrer ausweichen musste. Wenig später überholte der Lkw offenbar den 75-jährigen Radler und schnitt ihn, sodass er in einen Zaun abgedrängt wurde. In der Folge soll der Lkw-Fahrer den Senior körperlich angegangen sowie dessen Handy beschädigt haben. Der 75-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Zeugen und insbesondere der Fahrer eines weißen Kleinwagens, der aufgrund des entgegenkommenden Lkws offenbar stark bremsen musste, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Aichtal-Grötzingen (ES): Wäschetrockner in Brand geraten

Zum Brand eines Wäschetrockners sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Staufenstraße ausgerückt. Kurz vor 17 Uhr war es dort aufgrund eines technischen Defektes zum Brand des Haushaltsgerätes gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort eilte, konnte der Brand von einem Hausbewohner mittels eines Feuerlöschers bereits gelöscht werden. Er und ein weiterer Mitbewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation untersucht. Dieser Verdacht bestätigte sich zum Glück nicht, sodass niemand verletzt wurde. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der L1208 ereignet hat. Ein 43-Jähriger war mit seinem 18-jährigen Mitfahrer gegen 12.30 Uhr in seinem VW Polo GTI auf der Strecke zwischen Echterdingen und Steinenbronn unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr er noch ein Stück die Böschung hinauf, bis der Wagen sich schließlich überschlug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Polo wurde durch den Unfall so beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (jk)

Tübingen (TÜ): In Geschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten und etwa 175 bis 180 Zentimeter großen Mann, der am Sonntagabend in ein Lederwaren und Uhrengeschäft in der Wöhrdstraße eingebrochen ist, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Ein Zeuge hatte gegen 21.45 Uhr die Polizei alarmiert, wie er eine Person in dem Laden beobachtet hatte, die anschließen mit einer dunklen Sporttasche auf einem Fahrrad in Richtung Poststraße geflüchtet ist. Wie sich herausstellte hatte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft und zahlreiche Uhren, Gürtel und den Inhalt der Kasse mitgehen lassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der mutmaßliche Einbrecher soll dunkle, kurze Haare und einen drei Tage Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen, langen Jacke und einer dunklen Hose. Zudem trug er einen roten Schal. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Gomaringen (TÜ): Bei Überschlag verletzt

Ein junger Autofahrer hat sich am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen überschlagen. Gegen 15.30 Uhr war der 20-Jährige mit seinem VW Golf auf der K 6903 von Gomaringen herkommend in Richtung Immenhausen unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve geriet der Pkw ins rechtsseitige Bankett und anschließend ins Schleudern. In der Folge drehte sich der Golf um die eigene Achse, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich schließlich rechts neben der Fahrbahn. In einem angrenzenden Acker kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, der das Auto selbstständig verlassen konnte, wurde im Anschluss vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro. (mr)

Balingen/Hechingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss vor Polizeikontrolle geflüchtet

Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen Autofahrer, der am Sonntagabend offenbar unter Alkoholeinfluss vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Ein Pkw-Fahrer alarmierte gegen 20.25 Uhr die Polizei, nachdem der Lenker eines VW Passat offenbar mehrfach versucht hatte, ihn auf der B 27 in Richtung Balingen anzuhalten. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Wagen wenig später in Endingen, wo er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Beim Erkennen des Einsatzfahrzeugs wendete der Autofahrer seinen Pkw und flüchtete in Richtung Hechingen. Trotz Anhaltesignal und Blaulicht überholte er vorausfahrende Fahrzeuge teilweise über den Standstreifen und setzte er seine Fahrt bis zur Anschlussstelle Hechingen-Nord fort. Dort fuhr er auf die L 410 und bog anschließend in ein Gewerbegebiet in Richtung Bodelshausen ab, wo der Passat kurz vor einem Kreisverkehr gegen 20.45 Uhr gestoppt werden konnte. Der 32 Jahre alte Fahrer, bei dem sich Anzeichen auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde vorläufig festgenommen. Er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rn)

Rangendingen (ZAK): Einbruch in Lebensmittelmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher gegen Mitternacht über das Dach gewaltsam Zutritt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang erfolglos. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Hauptstraße ist am frühen Montagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen kurz nach zwei Uhr und 4.10 Uhr drang der noch unbekannte Täter in das Gebäude ein und stieß im Inneren auf einen Tresor, den er mitsamt dem darin enthaltenen Bargeld stahl. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07475/950010 zu melden. (sm)

