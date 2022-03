Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach schwerem räuberischem Diebstahl in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen polizeibekannten 37-jährigen Mann. Er befindet sich mittlerweile in Haft.

Der Beschuldigte konnte am Freitagabend gegen 18 Uhr dabei beobachtet werden, wie er in einem Elektronik-Geschäft in der Berliner Straße Kopfhörer im Wert von etwa 80 Euro aus der Verpackung genommen haben soll und das Geschäft verließ. Vom Ladendetektiv auf den beobachteten Diebstahl angesprochen, weigerte er sich zunächst mit in die Büroräumlichkeiten zu folgen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, soll es zur Rangelei zwischen dem Detektiv und dem Beschuldigten gekommen sein. Er soll auf den 59-jährigen Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Diesem gelang es dennoch, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte ein Taschenmesser griffbereit mit sich führte.

Der 37-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am 05.03.2022 dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell