Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 21.09.2021 um 11:34 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Als die ersten Kräfte, nach sechs Minuten vor Ort waren, konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Flexarbeiten im Deckenbereich hatte ein Rauchmelder, durch Baustaub, ausgelöst. Der Bereich der Halle wurde vorsorglich kontrolliert und der Einsatz konnte anschließend nach 20 Minuten abgebrochen werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr war auch noch ein Rettungswagen vor Ort.

