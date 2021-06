Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gasflasche in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Sonntag geriet gegen 18.50 Uhr die Gasflasche eines Grills an der Theresienstraße in Nordhorn in Brand. Das Feuer griff unter anderem auf eine Terrassenüberdachung sowie auf einen Holzzaun über. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr aus Nordhorn war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

