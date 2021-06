Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Uhr gestohlen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße Nagelshof in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten eine hochwertige Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell