Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorrad gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr ein Motorrad. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Nähe eines Baggersees am Bardeler Weg in Bad Bentheim abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

