Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Baum in Brand gesetzt

Haren (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Drosselweg in Haren alarmiert. Ein Baum am Waldrand ist gegen 18 Uhr in Brand geraten. Möglicherweise lösten ein 13- und ein 14-jähriger Junge den Brand aus. Vermutlich warfen sie einen brennenden Kunststoffgegenstand in einen Busch. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig Löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern.

