Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei im Zusammenhang mit mehreren Versammlungen am 5. März 2022

Reutlingen (ots)

Anlässlich mehrerer Versammlungen in Reutlingen hat das Polizeipräsidium Reutlingen am Samstag mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz die notwendigen Einsatzmaßnahmen durchgeführt.

Die AfD hatte im Bürgerpark eine Versammlung unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" angemeldet, wogegen sich entsprechende Proteste richteten. Weil erfahrungsgemäß auch mit der Anreise von teilweise gewaltbereiten Personen des linken Spektrums gerechnet werden musste, hatte die Polizei ihre Einsatzkräfte am Nachmittag entsprechend verstärkt, um Auseinandersetzungen von vornherein konsequent zu verhindern. Um 17.30 Uhr zieht die Polizei eine erste, positive Bilanz.

Vom Bündnis "Gemeinsam und solidarisch gegen Rechts" war eine Kundgebung auf dem alten Paketpostareal angemeldet worden, wo sich bereits zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr bis zu 400 Personen versammelten. Nach Ende dieser friedlich verlaufenden Kundgebung bildete sich ein Aufzug in Richtung Stadthalle/Bürgerpark, an dessen Spitze sich mutmaßlich dem linksautonomen Spektrum angehörende und teilweise vermummte Personen formierten. Im Bereich der Eberhardstraße versuchten sie, eine Polizeiabsperrung gewaltsam zu durchbrechen, was von den Einsatzkräften verhindert wurde. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen. Ein zunächst unbekannter Verdächtiger, der mit einer Fahnenstange auf einen Polizeibeamten eingeschlagen hatte, konnte später identifiziert und vorübergehend festgenommen werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Die Versammlung der AfD, die um 15 Uhr begann und an der in der Spitze bis zu 200 Personen teilnahmen, endete kurz vor 17 Uhr. An der Absperrung der Versammlungsfläche der AfD kam es vereinzelt zu Gerangel zwischen Teilnehmern der Versammlung und Personen des linken Spektrums. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Während der gesamten Versammlung der AfD protestierten mehrere überwiegend der linksautonomen Szene zuzuordnende Personengruppen an der Stadthalle. Dabei kam es zeitweise auch zu einer Blockade der Eberhardstraße. Nach entsprechender Aufforderung durch die Polizei zogen gegen 17 Uhr noch etwa 80 - 100 Personen unter Polizeibegleitung zum Hauptbahnhof und die Personen reisten ab.

Ab 18 Uhr findet wie schon in den vergangenen Wochen eine gegen die Impfpflicht gerichtete Versammlung mit anschließendem Aufzug durch die Innenstadt statt. Diese Einsatzmaßnahmen laufen aktuell. Hier wird nachberichtet. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell