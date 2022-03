Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wiesenbrand; Verkehrsunfälle; Verkehrsunfallflucht

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Obstwiese in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Aus bislang unbekannter Ursache hat am Donnerstagnachmittag eine Streuobstwiese zwischen Pfullingen und Eningen gebrannt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte gegen 15.45 Uhr eine aufsteigende Rauchwolke und stellte anschließend die an mehreren Stellen auf einer Gesamtfläche von zirka 250 Quadratmetern brennende Streuobstwiese im Gewann Vor dem Urselberg fest. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die am Tattag im Arbachtal zwischen Pfullingen und Eningen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. (rn)

Mehrstetten (RT): Auto überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 82-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der B 465 zwischen Bremelau und Heutal ereignet hat. Der Senior war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mazda auf der Bundesstraße von Bremelau herkommend unterwegs, als er mit seinem Wagen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, bevor er auf die Leitplanke auffuhr. Nach mehreren Metern kippte der Mazda von der Leitplanke und stürzte einen Hang hinab, wobei sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde von der Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Feuerwehrfahrzeuges aus seinem Wagen befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Leitplanken wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. (cw)

Neuhausen (ES): Von der Sonne geblendet

Ein Leichtverletzter und ein geschätzter Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L1202 ereignet hat. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Toyota um 16.30 Uhr die L1202 aus Richtung Nellingen kommend. Von der tiefstehenden Sonne geblendet übersah er den Mercedes eines 26 Jahre alten Mannes, welcher auf Höhe der Zufahrt zur BAB 8 an der roten Ampel stand. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

Filderstadt (ES): Gegen Mittelleitplanke geprallt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter mit seinem BMW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der bislang unbekannte Fahrer zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr und Freitag, 4.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe des Aichtalparkplatzes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch eine Streife des Polizeireviers Filderstadt wurde das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug am Freitagmorgen auf dem Aichtalparkplatz festgestellt. Die Polizei ließ den Pkw abschleppen. Zur Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei bittet unter Telefon 0711 3990-420 um Zeugenhinweise. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (jk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell