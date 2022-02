POL-HR: Nachträglich gemeldeter Schulbusunfall - Schüler verletzt - Polizei ermittelt

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2022:

Neukirchen

Verkehrsunfall mit Schulbus - Schüler verletzt

Unfallzeit : Montag, 21.02.2022, gegen 07.00 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Verkehrsunfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet, sodass sich erst jetzt polizeiliche Ermittlungen anschließen.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 53-jähriger Busfahrer aus Neukirchen mit einem Schulbus am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, die Landesstraße 3156 von Schrecksbach kommend in Richtung Neukirchen befuhr. An einer dortigen Gefällstrecke kam der Schulbus aufgrund eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab, überrollte zwei Leitpfosten und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Es handelte sich hierbei um einen Alleinunfall, weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Hierbei wurden zwei Insassen im Alter von 13 und 14 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis leicht verletzt. Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Verletzte, aber auch Zeugen des Unfalls zeitnah bei der Polizeistation Schwalmstadt melden.

Nach dem Verkehrsunfall musste ein Ersatzbus gestellt werden, der die Insassen aufnahm und weiter transportierte. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Gegen den 53-jährigen Busfahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht, sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen, ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

