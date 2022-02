Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen

Karlsruhe (ots)

Das Opfer von falschen Handwerkern wurde am Mittwochmittag eine 83-Jährige. Gegen 12:30 Uhr läutete ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke an ihrer Haustür in der Silcherstraße. Er gab vor, dass bei Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei und er jetzt die Heizkörper in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die Dame begleitete den Unbekannten zu allen Heizungen in Erdgeschoss und Keller. In das Dachgeschoss ließ sie ihn jedoch letztlich alleine gehen, damit er dort die Wasseranschlüsse kontrollieren könne. Später stellte sie erschrocken fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war.

Der Mann wird von der Geschädigten als circa 50 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß beschrieben. Er war schlank und hatte dunkles Haar. Zur Tatzeit trug er einen blauen Arbeiteranzug.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 entgegen.

Um nicht von falschen Handwerkern bestohlen zu werden empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! - Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel. - Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma oder Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit. - Verständigen Sie bei solchen Begegnungen umgehend den Polizei-Notruf 110!

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell