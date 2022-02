Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Streitigkeiten eskalieren

Karlsruhe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Karlsruher Innenstadt und endete in einem Angriff mit einer Bierflasche.

Gegen 04:15 Uhr wurde einem 31-jährigen alkoholisierten Mann aufgrund seines fehlenden Impfnachweises der Zutritt zu einem Café verweigert. Daher gab der zunehmend aggressiv werdende Mann einem flüchtigen Bekannten Geld, um für ihn im Café drei Bier zu kaufen. Der 22-Jährige kam dem Wunsch des Älteren nach, um ihn zu besänftigen. Stattdessen gerieten die beiden Männer aber in Streit. Im weiteren Verlauf warf der Streitsuchende zwei Bierflaschen, denen der 22-Jährige ausweichen konnte. Nach einem Schubs landete der Angegriffene auf dem Boden, wurde von einer dritten geworfenen Flasche im Gesicht getroffen und erlitt dadurch erhebliche Verletzungen. Anschließend flüchtete der alkoholisierte Hitzkopf.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung machten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz den Flüchtigen nur kurze Zeit später dingfest. Ein auf dem Revier durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann mehr als 1,5 Promille intus hatte. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige entlassen. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Lukas Vallon, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell