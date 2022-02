Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fußgängerin angefahren

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochvormittag eine 44-jährige Fußgängerin in Bruchsal, als sie beim Überqueren der Pfeilerstraße von einem Auto angefahren wurde.

Ein 36-Jähriger war mit seinem Auto gegen 10:15 Uhr auf der Pfeilerstraße in Richtung Tunnel unterwegs. Die Ampel an der Einmündung "Am alten Schloß" schaltete auf Rot und die zugehörige Fußgängerampel auf Grün. Der 36-Jährige achtete offenbar nicht auf das Rotlicht als auch auf die Frau, die zeitgleich den freigegebenen Fußgängerüberweg passierte. Er fuhr über die Füße der 44-Jährigen. Glücklicherweise erlitt sie nur leichtere Verletzungen und kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

