Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Rollerfahrer verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:15 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Rollerfahrer aus Haltern am See auf der Annabergstraße gegen ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Dem Mann wurden im Krankenhaus Blutproben entnommen.

Außerdem war der 58-Jährige nach ersten Erkenntnissen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

