Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Gladbecker Straße wurde am Montagmittag in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Gold- und Silberschmuck. Die Tatzeit kann auf 11.50 Uhr bis 13.40 Uhr eingegrenzt werden.

Auf der Tourneaustraße sind unbekannte Täter am Montag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. In der obersten Etage hebelten die Täter eine Wohnungstür auf und durchsuchten offenbar gezielt Schränke im Wohn- und Schlafzimmer. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung.

Auf der Kirchhellener Straße wurde zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in eine Firma eingebrochen. Die Räume wurden durchsucht, gestohlen wurde aber offensichtlich nichts.

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Marler Straße sind unbekannte Täter in einen Corona-Test-Container eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend (20.15 Uhr) und Dienstagmorgen (6.45 Uhr). Aus dem Container wurde eine größere Menge Schnelltests gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Herten:

Auf der Langenbochumer Straße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Der Kleintranspoter, in dem sich Werkzeug befand, wurde zuletzt am Montag, gegen 16 Uhr, gesehen. Heute Morgen war er dann verschwunden.

Marl:

Auf einem Parkplatz an der Zechenstraße wurde in einen Corona-Test-Container eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Tür zu dem Container auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Drucker gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell