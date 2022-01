Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Montag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an einem geparkten Nissan Micra in grau. Der Wagen stand an der Hohwardstraße. Der Unfall ereignete sich zwischen 16 Uhr und 18 Uhr. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Recklinghausen

Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, verursachte ein Unbekannter einen Schaden von ca. 1.000 Euro an einem Verkehrszeichen und einer Absperrbake, die an einem Kreisverkehr auf dem Elper Weg aufgestellt waren. Hinweise auf den Flüchtigen liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell