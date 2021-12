Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ins Gleisbett gefahren und Sensoren für Bahnschranke beschädigt: Ermittler fahnden nach unbekanntem Verursacher

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Zwar mit mehreren Tausend Euro Schaden, aber glücklicherweise ohne Verletzte ging eine Unfallflucht aus, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bahnhof Helsa-Eschenstruth ereignete. Wie die zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war ein unbekanntes Fahrzeug auf der Wilhelm-Stöpke-Straße von der B 7 kommend über den Bahnübergang gefahren. Hierbei schätzte der Fahrer den Straßenverlauf offenbar falsch ein, sodass er vor der Linkskurve nach links abbog und in das Gleisbett fuhr. Den Reifenspuren nach bemerkte der Unbekannte seinen Fahrfehler nach etwa 30 Metern und legte dann den Rückwärtsgang ein (siehe Foto). Hierbei wurde die Anlage für die sogenannte Bahnübergangsbelegmeldung zerstört. Die Fehlermeldung, dass die Sensoren für die automatische Schließung der Bahnschranke in Richtung Kassel nicht mehr reagieren, lief um 1:48 Uhr in der Nacht bei der Bahnzentrale auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich hierbei auch um die Unfallzeit handeln. Zum Glück war es nach der Zerstörung der Anlage zu keinem Folgeunfall an dem Bahnübergang gekommen. Von dem unbekannten Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

