Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall auf der Hafenstraße - schwer verletzter Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Ein 41-jähriger Dattelner fuhr mit seinem Fahrrad auf der Markfelder Straße in Richtung Hafenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen auf der Hafenstraße, parallel zum Kanal, in Richtung der Einmündung zur Hafenstraße. Als er an der Einmündung rechts abbog, kollidierte er mit dem Fahrradfahrer. Der Dattelner stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 500 Euro. Unfallzeit: Dienstag, 07.35 Uhr.

