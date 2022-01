Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mädchen bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 08.15h, verletzte sich ein 13-jähriges Mädchen bei einem Unfall und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand geringer Sachschaden. Eine 49-jährige Autofahrerin war auf der Schützenstraße in Richtung B 224 unterwegs, als sie am Kreisverkehr Wilhelmstraße/ In der Dorfheide mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin zusammenstieß. Das Mädchen fuhr auf dem Gehweg der Straße In der Dorfheide und querte die Schützenstraße am Fußgängerüberweg in Richtung Wilhelmstraße. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Gladbeck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell