Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Carl-Spitzweg-Straße brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten diverse Räume und Behältnisse und entkamen unerkannt. Es kann noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Tatzeit: Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr.

Unbekannte hebelten zwischen Mittwochmorgen (12.01.) und Samstagnachmittag die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung an der Dr.-Klausener-Straße auf und betraten die Räumlichkeiten. Sämtliche Räume wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Mitternacht. Unbekannte Täter verschafften sich an der Bahnhofstraße Zutritt zu einer Wohnung und flüchteten schließlich mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Von der Flämingstraße entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Range Rover. In dem Fahrzeug befanden sich noch ein Kinderwagen und ein Kindersitz. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Haltern am See

Nachdem sie die Außenjalousie hochschoben, beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe, um den Fenstergriff betätigen zu können. Sie stiegen durch das nun geöffnete Fenster ein und durchsuchten die Wohnräumlichkeiten nach Diebesgut. Mit Bargeld flüchteten sie vom Tatort. Der Einbruch ereignete sich am Freitag zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr am Dietrich-Bonhoeffer-Weg.

Waltrop

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Oberlipper Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Schränke im Schlafzimmer. Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld, Sparbüchern und Schmuck.

Dorsten

An der Gladbecker Straße brachen bislang Unbekannte die Vorhängeschlösser an insgesamt drei Aufbewahrungscontainern auf. Sie entwendeten diverse Zubehörartikel für Autos und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 5 Uhr.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Bürogebäudes am Deininghauser Weg ein und betraten die Räumlichkeiten. Sie flüchteten schließlich - und nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute - in unbekannte Richtung vom Tatort.

Recklinghausen

Mehrere Kartons mit Computerzubehör entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle an der Lise-Meitner-Straße. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie zunächst die verschlossenen Tore des umzäunten Geländes auf und schnitten anschließend ein Wandelement der Lagerhalle auf. Tatzeit: Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr.

Gladbeck

Unbekannte Täter brachen in einen Aufenthalts-/Bürocontainer auf einer Baustelle an der Heringstraße ein. Sie entwendeten diverse Monitore und mehrere Schlüssel, um in weitere Teilbereiche der Baustelle zu gelangen. Von dort entwendeten sie zudem verschiedene Werkzeuge. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell