Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Ellerbruchstraße hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein silberner VW Multivan beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 1.30 Uhr einen Knall gehört und daraufhin gesehen, wie ein blauer Pkw in Richtung Vennstraße davonfuhr. In dem Auto sollen zwei Männer gesessen haben. Weitere Beschreibungen oder ein Kennzeichen sind nicht bekannt. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen. Bei der Unfallflucht ist ein Schaden von rund 1.500 Euro entstanden.

Auf der Georgstraße wurde zwischen Sonntagnacht (1 Uhr) und Sonntagnachmittag ein schwarz/grauer Audi A1 angefahren. Der Wagen wurde hinten links am Radkasten beschädigt. Rund 1.500 Euro wird die Reparatur schätzungsweise kosten.

Gladbeck:

Auf der Hegestraße wurde am Samstag, zwischen 13 Uhr und 21.15 Uhr, ein blauer Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen.

Herten:

Rund 1.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Jahnstraße entstanden. Dabei wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein geparkter Hyundai i30 beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell