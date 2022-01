Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Autofahrer ignoriert Polizei und baut Unfall

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, fiel Polizeibeamten ein Autofahrer auf, der offensichtlich deutlich zu schnell auf der Wittener Straße/B235 unterwegs war. Als die Polizisten im Streifenwagen den Fahrer kontrollieren wollten, wurden sämtliche Anhaltezeichen ignoriert. Wenig später konnte das kaputte Auto an einer Garagenwand an der Dinnendahlstraße gefunden werden. Dort war die Fahrt vermutlich unfreiwillig gestoppt worden, nachdem das Auto auch durch den Vorgarten gefahren war. Der Fahrer - und seine beiden Mitfahrer - waren nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 21-Jähriger aus Castrop-Rauxel, nicht weit vom Unfallort weg dann gefunden werden. Er und seine beiden 21- und 22-jährigen Begleiter hatten offensichtlich Alkohol getrunken. Der mutmaßliche Fahrer des Autos wurde mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt, auch das Auto wurde sichergestellt. Der Sachschaden bei der Unfallflucht wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

