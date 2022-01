Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer fährt nach Unfall davon

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Goldschmiedingstraße ist am Samstagabend eine 34-jährige Autofahrerin aus Lünen verletzt worden. Die Frau wollte gegen 21.45 Uhr vom rechten Fahrbahnrand losfahren und stieß dabei gegen ein vorbeifahrendes Auto, das sich offensichtlich schnell genähert hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 34-Jährigen noch gegen ein geparktes Auto geschoben. Das andere Auto prallte im Bereich der B235 gegen eine Mauer. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne auszusteigen. Die 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte das zweite Unfallfahrzeug gefunden werden - die Kennzeichen waren allerdings abmontiert und der Fahrer war weg. Der Halter konnte inzwischen ermittelt werden. Ob der junge Mann aus Castrop-Rauxel am Samstagabend am Steuer saß, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Unfall entstand rund 20.000 Euro Schaden.

