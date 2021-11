Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Anschlussstelle Bonn-Vilich; PKW überschlägt sich, Fahrer flüchtet

Bonn (ots)

Bonn-Vilich, BAB 59, 22.11.2021 23:04 Uhr

In der Nacht geriet ein PKW in der Ausfahrt Bonn-Vilich der BAB 59 in Fahrtrichtung Königswinter in den Grünstreifen und überschlug sich. Ersthelfer fanden das Fahrzeug auf dem Dach liegend vor und alarmierten die Feuerwehr, Insassen waren keine in dem PKW.

Durch die 21 Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr wurde die unmittelbare Einsatzstelle und die an die Autobahn angrenzenden Grünstreifen mit mehreren Wärmebildkameras intensiv nach Insassen des PKW abgesucht um sicher zu gehen, dass niemand aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Mit einer Drehleiter wurde die Suche aus der Luft unterstützt und die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet.

Nach gut einer halben Stunde wurde die Personensuche seitens der Feuerwehr ergebnislos eingestellt und die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kamen von den Feuerwachen 1,2 und 3.

